В Киеве Hyundai Accent загорелся на ходу
19 марта, 2018, 22:52
В Оболонском районе столице на ходу загорелся автомобиль Hyundai Accent
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
На проспекте Шухевича, возле торгово-развлекательного центра "Блокбастер" на ходу загорелся Hyundai Accent. Водитель, вовремя среагировав, остановился на обочине и не допустил столкновения с другими автомобилями.
На место происшествия прибыли пожарные и потушили полностью сгоревшее авто. К счастью обошлось без пострадавших.
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