В Киеве Hyundai Accent загорелся на ходу

19 марта, 2018, 22:52

В Оболонском районе столице на ходу загорелся автомобиль Hyundai Accent

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

На проспекте Шухевича, возле торгово-развлекательного центра "Блокбастер" на ходу загорелся Hyundai Accent. Водитель, вовремя среагировав, остановился на обочине и не допустил столкновения с другими автомобилями.

На место происшествия прибыли пожарные и потушили полностью сгоревшее авто. К счастью обошлось без пострадавших.