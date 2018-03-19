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В Киеве Hyundai Accent загорелся на ходу

В Оболонском районе столице на ходу загорелся автомобиль Hyundai Accent

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

На проспекте Шухевича, возле торгово-развлекательного центра "Блокбастер" на ходу загорелся Hyundai Accent. Водитель, вовремя среагировав, остановился на обочине и не допустил столкновения с другими автомобилями.

На место происшествия прибыли пожарные и потушили полностью сгоревшее авто. К счастью обошлось без пострадавших.

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