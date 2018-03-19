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В Киеве гриппом и ОРВИ заболели уже около 22 тыс. людей

В Киеве за 11-ю неделю эпидемического сезона зарегистрировали уже 21 931 заболевшего гриппом и ОРВИ

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

При этом за 10-ю неделю заболели 17 364 человека. Рост уровня заболеваемости за неделю составил 20,8%. Показатель заболеваемости составляет 749,6 (за 10-ю неделю - 593,5) и является ниже эпидемического порога на 34,5%.

За 11-ю неделю взрослых заболело 9032 человека против 6633 за 10-ю неделю (рост на 26,6%), детей - 12 899 против 10 731 (рост на 16,8%). В структуре заболеваемости дети составляют 58,8% (на предыдущей неделе - 61,8%). Заболеваемость среди школьников выросла на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей - 4953 случая (38,4% от общего количества заболевших детей и 22,6% от общего количества больных).

В медицинские заведения за 11-ю неделю эпидсезона госпитализированы 188 человек, из них 145 детей.

Сейчас в городе интенсивность эпидемического процесса на уровне, характерном для данного периода года.

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