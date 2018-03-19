В Черновцах горит один из крупнейших рынков Украины, огонь охватил уже 1 тыс. квадратных метров

19 марта, 2018, 16:01

На одном из крупнейших рынков Украины вспыхнул масштабный пожар, захвативший 1000 м. кв.

Об этом сообщает агентство “АСС”.

Крупный пожар произошел на Калиновском рынке в секторе ковров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Огонь охватил площадь рынка около 1000 м.кв.

К тушению привлечены 9 единиц техники и 39 человек личного состава ГСЧС.

"Только что мне написал директор Калиновского рынка. Там крупный пожар в секторе ковров. Я делаю перерыв на два часа и еду на Калиновский рынок", - сказал мэр города Алексей Каспрук.

Он также выложил в Facebook видео пожара.

Патрульная полиция Черновицкой области сообщает о временном ограничении движения транспортных средств по ул. Калиновской на участке от ул. Сечевых Стрельцов) до ул. Хотинской в связи с пожаром.