В Черновцах горит один из крупнейших рынков Украины, огонь охватил уже 1 тыс. квадратных метров
19 марта, 2018, 16:01
На одном из крупнейших рынков Украины вспыхнул масштабный пожар, захвативший 1000 м. кв.
Об этом сообщает агентство “АСС”.
Крупный пожар произошел на Калиновском рынке в секторе ковров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Огонь охватил площадь рынка около 1000 м.кв.
К тушению привлечены 9 единиц техники и 39 человек личного состава ГСЧС.
"Только что мне написал директор Калиновского рынка. Там крупный пожар в секторе ковров. Я делаю перерыв на два часа и еду на Калиновский рынок", - сказал мэр города Алексей Каспрук.
Он также выложил в Facebook видео пожара.
Патрульная полиция Черновицкой области сообщает о временном ограничении движения транспортных средств по ул. Калиновской на участке от ул. Сечевых Стрельцов) до ул. Хотинской в связи с пожаром.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-