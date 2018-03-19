В Брюсселе огромный интерес к фильму "Киборги", – нардеп
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"Интерес к фильму "Киборги" огромный. В одном из центральных кинотеатров Брюсселя присутствует большое количество евродепутатов и представителей американской миссии при Европарламенте, просто граждан. Это стало настоящим событием. В этом фильме идут дискуссии, которые происходят сейчас в европейском обществе. Что такое либерализм, что такое национализм, что такое современная жизнь. Зрители видят, что какими бы ни были дискуссии в обществе, когда приходит дикое нашествие, то люди, имеющие европейские ценности объединяются и выступают вместе. Украина здесь является примером для Европы", - сказал Княжицкий.
По его словам, среди евродепутатов сейчас заметно большое внимание к переменам, происходящим в Украине. В частности, сейчас идет подготовка к заседанию межпарламентского комитета ассоциации "Украина-Европейский Союз".
- В декабре фильм "Киборги" установил новый рекорд кассовых сборов за первый уикенд, собрав более 8 млн гривен.
- Через неделю кассовые сборы ленты удвоились и составили 15,7 млн гривен.
- В результате “Киборги” попали в топ-7 самых кассовых украинских фильмов 2017 года.
- Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что "Киборги" стали абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины.
- Американские зрители стоя аплодировали после премьерного показа украинской военной драмы “Киборги” в США.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-