В Брюсселе огромный интерес к фильму "Киборги", – нардеп

19 марта, 2018, 22:10

В Брюсселе настоящим событием стал показ в одном из центральных кинотеатров города фильма "Киборги"

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Интерес к фильму "Киборги" огромный. В одном из центральных кинотеатров Брюсселя присутствует большое количество евродепутатов и представителей американской миссии при Европарламенте, просто граждан. Это стало настоящим событием. В этом фильме идут дискуссии, которые происходят сейчас в европейском обществе. Что такое либерализм, что такое национализм, что такое современная жизнь. Зрители видят, что какими бы ни были дискуссии в обществе, когда приходит дикое нашествие, то люди, имеющие европейские ценности объединяются и выступают вместе. Украина здесь является примером для Европы", - сказал Княжицкий.

По его словам, среди евродепутатов сейчас заметно большое внимание к переменам, происходящим в Украине. В частности, сейчас идет подготовка к заседанию межпарламентского комитета ассоциации "Украина-Европейский Союз".