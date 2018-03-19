 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Управление госохраны просит Раду разрешить обыск нардепов на наличие оружия

Руководитель Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей призвал Раду дать разрешение сотрудникам охраны проверять народных депутатов на наличие оружия и других опасных предметов

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

По словам Гелетея, сейчас представители УДО не имеют права досматривать народных депутатов. Руководитель напомнил, что с 2005 года существует постановление, запрещающее проносить в здание Верховной Рады оружие и другие опасные предметы и обязующее сдавать их охране, однако механизма для выполнения этого постановления нет.

"Я знаю мнение многих народных депутатов, которые высказываются именно за такие изменения в законодательстве, поскольку каждый должен чувствовать себя на рабочем месте безопасно", - заявил Гелетей.

19 марта охрана парламента с кинологами осматривали помещение Верховной Рады. По словам руководителя УГО, такие меры безопасности связаны "с тем, что происходит, с теми заявлениями руководителей спецслужб, с теми задержаниями и вообще с той информацией, которая поступает непосредственно в Управление государственной охраны".

  • 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи: правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая выживших.
  • Впоследствии нардеп Игорь Мосийчук рассказал, что в тот же день у Савченко в Раде обнаружили гранаты и оружие, ее вывели из сессионного зала.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

19 марта, 2018 понедельник

18 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать