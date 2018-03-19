Управление госохраны просит Раду разрешить обыск нардепов на наличие оружия

19 марта, 2018, 17:33

Руководитель Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей призвал Раду дать разрешение сотрудникам охраны проверять народных депутатов на наличие оружия и других опасных предметов

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

По словам Гелетея, сейчас представители УДО не имеют права досматривать народных депутатов. Руководитель напомнил, что с 2005 года существует постановление, запрещающее проносить в здание Верховной Рады оружие и другие опасные предметы и обязующее сдавать их охране, однако механизма для выполнения этого постановления нет.

"Я знаю мнение многих народных депутатов, которые высказываются именно за такие изменения в законодательстве, поскольку каждый должен чувствовать себя на рабочем месте безопасно", - заявил Гелетей.

19 марта охрана парламента с кинологами осматривали помещение Верховной Рады. По словам руководителя УГО, такие меры безопасности связаны "с тем, что происходит, с теми заявлениями руководителей спецслужб, с теми задержаниями и вообще с той информацией, которая поступает непосредственно в Управление государственной охраны".