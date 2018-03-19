Управление госохраны просит Раду разрешить обыск нардепов на наличие оружия
Об этом сообщает “Радио Свобода”.
По словам Гелетея, сейчас представители УДО не имеют права досматривать народных депутатов. Руководитель напомнил, что с 2005 года существует постановление, запрещающее проносить в здание Верховной Рады оружие и другие опасные предметы и обязующее сдавать их охране, однако механизма для выполнения этого постановления нет.
"Я знаю мнение многих народных депутатов, которые высказываются именно за такие изменения в законодательстве, поскольку каждый должен чувствовать себя на рабочем месте безопасно", - заявил Гелетей.
19 марта охрана парламента с кинологами осматривали помещение Верховной Рады. По словам руководителя УГО, такие меры безопасности связаны "с тем, что происходит, с теми заявлениями руководителей спецслужб, с теми задержаниями и вообще с той информацией, которая поступает непосредственно в Управление государственной охраны".
- 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи: правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая выживших.
- Впоследствии нардеп Игорь Мосийчук рассказал, что в тот же день у Савченко в Раде обнаружили гранаты и оружие, ее вывели из сессионного зала.
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