Украина передала ЕС список организаторов российских выборов в Крыму
19 марта, 2018, 20:08
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран Евросоюза список из 140 человек, которые были задействованы в организации и проведении незаконных выборов в Крыму
Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев, передает LB.ua.
"Мы передали европейцам список из более 140 лиц, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - заявил Макеев.
По словам представителя МИД, заинтересованность европейских министров во встрече с главой украинского МИД во время заседания в формате "Группа друзей Украины в ЕС + Украина" была значительной.
"Такого количества желающих, кажется, не было никогда", - добавил он.
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- Напомним, 1 марта Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.
- Впоследствии стало известно, что Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта.
- Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
- Европейский союз подтвердил непризнание российской аннексии Крыма и призвал к странам мира присоединиться к режиму санкций.
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