Украина передала ЕС список организаторов российских выборов в Крыму

19 марта, 2018, 20:08

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран Евросоюза список из 140 человек, которые были задействованы в организации и проведении незаконных выборов в Крыму

Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев, передает LB.ua.

"Мы передали европейцам список из более 140 лиц, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - заявил Макеев.

По словам представителя МИД, заинтересованность европейских министров во встрече с главой украинского МИД во время заседания в формате "Группа друзей Украины в ЕС + Украина" была значительной.

"Такого количества желающих, кажется, не было никогда", - добавил он.

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