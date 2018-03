Синоптик предупредила о новом циклоне с мокрым снегом и метелями

19 марта, 2018, 10:49

Во вторник, 20 марта, в Украину придет новый циклон, который принесет сильный ветер и снегопады

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Уже завтра на подходе к Украине очередной циклон с юга. 20 в марта он начнет шествие по Украине с юго-запада - Одесская, Николаевская, Винницкая, Черновицкая области. Далее он будет перемещаться в северо-восточном направлении, постепенно охватывая практически всю территорию Украины. Это значит опять снегопады, усиление ветра, метели, на юге, где температура буди выше, снег превращаться в мокрый снег ", - сказала Диденко.

При этом температура воздуха в Украине будет оставаться низкой: в течение дня -2 ...- 8 ° C, на севере до -10 ° C, внои на севере, северо-востоке достигать -14 ° C, местами - Черниговская, Сумская, север Киевской области - до -14 ...- 18 ° C.

"В Киеве завтра почувствуем влияние циклона, прыгать атмосферное давление, температура будет оставаться низкой, в столицу подойдет снег с порывистым ветром", - добавила синоптик.

В понедельник, 19 марта, утихнет предыдущий циклон.

"Сегодня в Украине ситуация временно угомонится, циклон, который вчера бушевал в Украине, оставит наши границы. На востоке остается сложная погода, но и там до конца дня вечером ситуация выровняется, хотя низкая температура в Украине пока остается", - отметила метеоролог.

По прогнозу синоптика, текущую неделю в целом будет холодным, но с 25-26 марта в Украине начнется ощутимое потепление.