Спасатели вытащили из снежного плена 308 авто, в 129 населенных пунктах нет света

19 марта, 2018, 08:17

Из-за осложнения погодных условий в Украине в течение выходных были обесточены 129 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что в течение 17-18 марта из-за снега, налипания мокрого снега и сильных порывов ветра сработала автоматическая система защиты ЛЭП.

За это 129 населенных пунктов в 7 областях остаются обесточенными, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская - 17, Донецкая - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская область - 2 населенных пункта.

Тем временем спасателям удалось обеспечить движение транспорта на автодорогах, они отбуксировали 308 автомобилей и помогли 483 гражданам.

"Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1 тыс. 310 ед. тех. и 2 тыс. 110 чел., в том числе от Укравтодора 1 тыс. 120 ед. тех. и 1 тыс. 470 чел., от ГСЧС 190 ед. тех. и 640 чел. о/с", - подытожили в ГСЧС.