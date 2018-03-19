 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Спасатели вытащили из снежного плена 308 авто, в 129 населенных пунктах нет света

Из-за осложнения погодных условий в Украине в течение выходных были обесточены 129 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что в течение 17-18 марта из-за снега, налипания мокрого снега и сильных порывов ветра сработала автоматическая система защиты ЛЭП.

За это 129 населенных пунктов в 7 областях остаются обесточенными, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская - 17, Донецкая - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская область - 2 населенных пункта.

Тем временем спасателям удалось обеспечить движение транспорта на автодорогах, они отбуксировали 308 автомобилей и помогли 483 гражданам.

"Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1 тыс. 310 ед. тех. и 2 тыс. 110 чел., в том числе от Укравтодора 1 тыс. 120 ед. тех. и 1 тыс. 470 чел., от ГСЧС 190 ед. тех. и 640 чел. о/с", - подытожили в ГСЧС.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

19 марта, 2018 понедельник

18 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать