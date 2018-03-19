 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Советник президента рассказал о скандальных баннерах на Майдане

В организации выставки "Мне болит Крым" на Майдане Независимости, сорванной активистами "Движения новых сил", принимали участие общественные организации, журналисты "Радио Свобода", художники и историки

Об этом рассказал в эфире Еспресо.TV советник президента Украины на общественных началах режиссер Сергей Проскурня.

"Эту выставку готовило такое количество людей и исполнителей, имена этих людей вам ничего не скажут. Там были общественная организация "Военная история", специалисты из "Крым. Реалии" и "Радио Свобода", журналисты, художники, дизайнеры, которые это макетировали, Алексей Руденко, историк Василий Павлов. Очень много было людей, которые это делали. Где это печатали - понятия не имею, ибо в это время я занимался организацией студентов для флешмоба, который был сорван", - сказал Проскурня.

Режиссер отметил, что события развивались не по плану организаторов и в конце концов на Майдане начался беспорядок.

"К нам присоединились участники "Движения новых сил", а люди, которые хотели с нами выходить на флешмоб "Ялтанаш, Алуштанаш" наоборот отказались. Приходили наши участники, не брали в руки плакаты, а шли туда, где "Движение новых сил", - жечь чучело Путина. Это была абсолютная каша и когда наша основная студенческая группа Академии лидерства стала на нашу позицию, как мы хотели и как это было спланировано в рамках выставки "Мне болит Крым", бабушки из "Движения новых сил" подошли и стали грудью закрывать эти таблички, хотя их коллеги там держали крымские плакаты", - добавил Проскурня.

Режиссер отметил, что несмотря на наличие баннеров с лозунгами, с которыми он категорически не согласен, он взял ответственность за их появление на выставке. Он также добавил, что подобные выставки будут продолжаться в разных версиях до декабря 2021 года, поскольку у организаторов есть много материалов, чтобы и в дальнейшем привлекать внимание к незаконной оккупации Крыма.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

19 марта, 2018 понедельник

18 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать