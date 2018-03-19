Советник президента рассказал о скандальных баннерах на Майдане

19 марта, 2018, 17:35

В организации выставки "Мне болит Крым" на Майдане Независимости, сорванной активистами "Движения новых сил", принимали участие общественные организации, журналисты "Радио Свобода", художники и историки

Об этом рассказал в эфире Еспресо.TV советник президента Украины на общественных началах режиссер Сергей Проскурня.

"Эту выставку готовило такое количество людей и исполнителей, имена этих людей вам ничего не скажут. Там были общественная организация "Военная история", специалисты из "Крым. Реалии" и "Радио Свобода", журналисты, художники, дизайнеры, которые это макетировали, Алексей Руденко, историк Василий Павлов. Очень много было людей, которые это делали. Где это печатали - понятия не имею, ибо в это время я занимался организацией студентов для флешмоба, который был сорван", - сказал Проскурня.

Режиссер отметил, что события развивались не по плану организаторов и в конце концов на Майдане начался беспорядок.

"К нам присоединились участники "Движения новых сил", а люди, которые хотели с нами выходить на флешмоб "Ялтанаш, Алуштанаш" наоборот отказались. Приходили наши участники, не брали в руки плакаты, а шли туда, где "Движение новых сил", - жечь чучело Путина. Это была абсолютная каша и когда наша основная студенческая группа Академии лидерства стала на нашу позицию, как мы хотели и как это было спланировано в рамках выставки "Мне болит Крым", бабушки из "Движения новых сил" подошли и стали грудью закрывать эти таблички, хотя их коллеги там держали крымские плакаты", - добавил Проскурня.

Режиссер отметил, что несмотря на наличие баннеров с лозунгами, с которыми он категорически не согласен, он взял ответственность за их появление на выставке. Он также добавил, что подобные выставки будут продолжаться в разных версиях до декабря 2021 года, поскольку у организаторов есть много материалов, чтобы и в дальнейшем привлекать внимание к незаконной оккупации Крыма.