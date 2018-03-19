Слова Ким Чен Ына о денуклеаризации стоит воспринимать серьезно. Объяснение Южной Кореи

19 марта, 2018, 07:59

В Южной Корее считают, что слова лидера КНДР Ким Чен Ына относительно возможного избавления от ядерного оружия имеют большое значение

Об этом заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Кен-Хва в интервью каналу CBS News.

Она отметила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын "дал слово" в своем стремлении к возможной денуклеаризации перед будущими окончательными переговорами между США и Северной Кореей.

"Значение его слова достаточно весомо в том смысле, что это первый случай, когда заявление пришло непосредственно от самого верховного лидера Северной Кореи, а этого никогда не делали ранее», - подчеркнула министр.

По ее словам, международное сообщество на самом деле "весьма удивлено" тем, что президент США Дональд Трамп так быстро согласился на переговоры с Ким Чен Ыном.

"Я считаю, что это было очень мужественное решение со стороны президента Трампа. Мы считаем, что северокорейский лидер теперь подводит итоги. Мы даем им время, которое им понадобится, чтобы выступить с некоторыми публичными сообщениями", - подытожила Кан Кен-Хва.

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