Слова Ким Чен Ына о денуклеаризации стоит воспринимать серьезно. Объяснение Южной Кореи
Об этом заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Кен-Хва в интервью каналу CBS News.
Она отметила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын "дал слово" в своем стремлении к возможной денуклеаризации перед будущими окончательными переговорами между США и Северной Кореей.
"Значение его слова достаточно весомо в том смысле, что это первый случай, когда заявление пришло непосредственно от самого верховного лидера Северной Кореи, а этого никогда не делали ранее», - подчеркнула министр.
По ее словам, международное сообщество на самом деле "весьма удивлено" тем, что президент США Дональд Трамп так быстро согласился на переговоры с Ким Чен Ыном.
"Я считаю, что это было очень мужественное решение со стороны президента Трампа. Мы считаем, что северокорейский лидер теперь подводит итоги. Мы даем им время, которое им понадобится, чтобы выступить с некоторыми публичными сообщениями", - подытожила Кан Кен-Хва.
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- Напомним, представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
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Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
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В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
- В Белом доме готовы к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания.
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