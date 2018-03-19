Семенченко вызвали в ГПУ как свидетеля

19 марта, 2018, 13:30

Народного депутата от "Самопомощи" Семена Семенченко вызвали в ГПУ для дачи показаний в понедельник, 19 марта

Об этом нардеп сообщил в своем Facebook.

"Сегодня аж три раза. На 14, 16 и 17-00. Тоже как свидетеля", - написал Семенченко.

В то же время нардеп не уточнил, в каких делах его хотят допросить.