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Семенченко вызвали в ГПУ как свидетеля

Народного депутата от "Самопомощи" Семена Семенченко вызвали в ГПУ для дачи показаний в понедельник, 19 марта

Об этом нардеп сообщил в своем Facebook.

"Сегодня аж три раза. На 14, 16 и 17-00. Тоже как свидетеля", - написал Семенченко.

В то же время нардеп не уточнил, в каких делах его хотят допросить.

  • Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что перед обысками в палаточном городке возле Верховной Рады, в котором нашли гранаты, нардеп Семен Семенченко выносил сумки вероятно с оружием.
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