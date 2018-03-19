Семенченко вызвали в ГПУ как свидетеля
19 марта, 2018, 13:30
Народного депутата от "Самопомощи" Семена Семенченко вызвали в ГПУ для дачи показаний в понедельник, 19 марта
Об этом нардеп сообщил в своем Facebook.
"Сегодня аж три раза. На 14, 16 и 17-00. Тоже как свидетеля", - написал Семенченко.
В то же время нардеп не уточнил, в каких делах его хотят допросить.
- Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что перед обысками в палаточном городке возле Верховной Рады, в котором нашли гранаты, нардеп Семен Семенченко выносил сумки вероятно с оружием.
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