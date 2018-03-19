СБУ разоблачила телефонного оператора, обеспечивающего связь боевиков "ЛНР" с ФСБ и "сливал" данные украинцев

19 марта, 2018, 15:25

В Одессе СБУ разоблачила международного оператора телефонной связи, который сотрудничал с российскими спецслужбами

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Владелец компании, который является гражданином России, приказал своим сотрудникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи. Для этого задействовали специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс. Через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и с российскими кураторами.

Кроме того, российские спецслужбы получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, пользующихся услугами этого оператора.

Во время обысков в офисе, технических помещениях оператора и по месту жительства его владельца сотрудники СБУ обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более 1 млн грн, использовавшееся для незаконной маршрутизации трафика. Спецслужбисты также изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничество с ФСБ России.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Гражданину России объявлено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.