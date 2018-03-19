Сборная Украины по футболу отменила тренировку в Харькове из-за снегопада

19 марта, 2018, 21:50

19 марта в Харькове должна была пройти тренировка сборной Украины по футболу, однако из-за сильного снегопада ее отменили

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Вечернюю тренировку отменили в связи с морозом и большим количеством выпавшего снега в Харькове в течение ночи и дня.

"Работы по приготовлению газона стадиона" Металлист "для завтрашнего открытой тренировки идут полным ходом. Синоптики обещают, что завтра отметка термометра поднимется вверх на семь градусов, поле будет полностью очищено от снега, а потому проведению открытой тренировки ничего не угрожает", - сообщает пресс -служба.