Сборная Украины по футболу отменила тренировку в Харькове из-за снегопада
19 марта, 2018, 21:50
19 марта в Харькове должна была пройти тренировка сборной Украины по футболу, однако из-за сильного снегопада ее отменили
Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Вечернюю тренировку отменили в связи с морозом и большим количеством выпавшего снега в Харькове в течение ночи и дня.
"Работы по приготовлению газона стадиона" Металлист "для завтрашнего открытой тренировки идут полным ходом. Синоптики обещают, что завтра отметка термометра поднимется вверх на семь градусов, поле будет полностью очищено от снега, а потому проведению открытой тренировки ничего не угрожает", - сообщает пресс -служба.
- Напомним, 23 марта Украина сыграет в Испании товарищеский матч против Саудовской Аравии, а 27-го - против Японии в Бельгии.
- Сборная Украины готовится к запланированному на сентябрь старта в новом турнире УЕФА для национальных команд - Лиге наций. Там украинцы сыграют четыре матча - со Словакией (9 сентября - дома, 16 ноября - в гостях) и Чехией (6 сентября - в гостях, 16 октября - дома).
- Также команда Андрея Шевченко проведет 10 октября товарищескую встречу с Италией.
- 13 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список футболистов, которых вызвали на товарищеские матчи с Саудовской Аравией и Японией.
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