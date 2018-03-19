Самоубийство героя АТО Волошина в Николаеве: появилась петиция за отставку губернатора Савченко

19 марта, 2018, 12:30

На сайте петиций президенту Украины появилась петиция за отставку главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко на фоне самоубийства руководителя Николаевского международного аэропорта летчика-героя АТО Владислава Волошина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"В течение года районные советы и Николаевский горсовет предоставляли" добровольно-принудительно "помощь на восстановление аэропорта. Тут оказывается, что часть аэропорта бесплатно отремонтировал местный предприниматель. Странной была реакция председателя ОГА. Он якобы не знал о строительстве (хотя ранее заявлял о полном контроле над этим проектом). То есть объект повышенной опасности ремонтируется без документов (ни тендера, ни проекта, ни договора на выполнение работ), и глава ОГА вместо того, чтобы заявить о самоуправстве подрядчика и обратите ся в правоохранительные органы, благодарит и принимает такую ​​практику как должное. За год случаев поведения и действий председателя ОГА, которые не соответствуют ЗУ "О местных государственных администрациях" собралось множество. Поэтому просим Президента Украины Петра Порошенко рассмотреть вопрос об увольнении главы Николаевской областной государственной администрации Савченко Алексея Юрийовича как лица, не соответствующего занимаемой должности ", - говорится в петиции.

Авторы обращения отмечают, что проект восстановления аэропорта является не самой важной проблемой области, однако руководителя Николаевской это волнует больше всего.

"Несмотря на то, что на Николаевщине есть целая куча критических, базовых и действительно насущных проблем - глава ОГА продолжает носиться только с одной идеей - восстановление аэропорта. Но и этот пиар-проект стал крупнейшим скандалом управления Алексеем Савченко в регионе", - отмечают авторы петиции .

Кроме того, Савченко обвиняют поведение и высказывания, не достойны государственного чиновника, плохое состояние дорог и инфраструктуры - больниц, школ и тому подобное.

"Последней каплей стала шутка главы ОГА на областной коллегии по образованию, где присутствовали главы РГА, ОТГ, народные депутаты. Алексей Савченко тогда" пошутил ", что хорошим показателем ремонта школ будет наличие душевых, где дети будут делать селфи" когда мыло упадет ". Эти слова шокировал не только общественность, но и его подчиненных. Это не первая и, судя по вседозволенности, не последняя неэтичное поведение главы ОГА. Cтае действительно стыдно за то, что глава области с такими информационными поводами постоянно попадает на центральное телевидение ", - говорится в н рненни.

В то же время николаевское издание "НикВести" обнародовало переписку с телефона Волошина с неизвестным собеседником, из которого следует, что глава области оказывал давление на руководителя аэропорта.

"Я-то его не боюсь. Детей без отца неохота оставлять. Хотя с ** а суицидальные мысли меня уже неделю не оставляют", - в частности писал Волошин.

Также в переписке говорится, что Волошина продлили на должности, а идти с ней он не хотел, так как беспокоился за коллектив.

"Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы", - писал Волошин.

Савченко в своем Facebook высказал сожаление по поводу гибели Волошина и назвал обвинения в свой а дресс "непонятными вещами" и "разной ерундой о каких-то миллионных тендерах".

"Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионные тендерах и прочем. Некоторые взялся тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП" Николаевский международный аэропорт " которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся ", - написал Савченко.