Российские пропагандисты создали в интернете фейковое сообщество "Житомирской народной республики"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В конце прошлой недели сотрудники СБУ заблокировали новые попытки популяризировать в интернете так называемую Житомирскую народную республику.
Оперативники установили, что злоумышленники из России использовали персональные данные жителей Житомирщины, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.
Правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества так называемой Житомирской народной республики.
Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций "ДНР/ЛНР". Женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы.
Сотрудники СБУ также установили, что большинство учетных записей, с которых поддерживали "лайками" антиукраинские посты, имеют явные признаки "интернет-ботов". Только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети. Служба в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокировки интернет-сообщества "ЖНР" и прекращения ее информационного наполнения.
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