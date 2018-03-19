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Российские пропагандисты создали в интернете фейковое сообщество "Житомирской народной республики"

СБУ заблокировала новые попытки популяризировать в интернете так называемую Житомирскую народную республику

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В конце прошлой недели сотрудники СБУ заблокировали новые попытки популяризировать в интернете так называемую Житомирскую народную республику.

Оперативники установили, что злоумышленники из России использовали персональные данные жителей Житомирщины, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.

Правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества так называемой Житомирской народной республики.

Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций "ДНР/ЛНР". Женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы.

Сотрудники СБУ также установили, что большинство учетных записей, с которых поддерживали "лайками" антиукраинские посты, имеют явные признаки "интернет-ботов". Только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети. Служба в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокировки интернет-сообщества "ЖНР" и прекращения ее информационного наполнения.

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