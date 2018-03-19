Россия должна ответить на все вопросы относительно отравления Скрипаля, - заявление министров ЕС
Об этом говорится в официальном заявлении министров Евросоюза.
В ней отмечается, что ЕС решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипалей, во время которого также пострадал один милиционер. Такие безрассудные и незаконные действия поставили под угрозу жизни многих граждан.
В Евросоюзе отмечают, что очень серьезно относятся к максимально возможном утверждении правительства Британии, именно Россия несет ответственность за эту атаку.
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"ЕС шокирован использованием любого нервно-паралитического отравляющего вещества военного класса, разработанного Россией, на европейской земле впервые за 70 лет. Использование химического оружия кем угодно при любых обстоятельствах является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу безопасности для всех нас", - говорится в заявлении.
Таким образом, любое использование такого вещества является явным нарушением Конвенции о химическом оружии и международном праве и подрывает международный порядок.
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"ЕС призывает Россию срочно ответить на вопросы, нарушенные Британией и международным сообществом, и обеспечить немедленное, полное и всеобъемлющее раскрытие своей программы" Новичок "для ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), - подытожили представители Евросоюза.
- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипач обедал вместе с дочерью.
- 9-10 марта на кладбище, где похоронены сын "перебежчика" Александр и его жена Людмила, британские следователи провели эксгумацию. Как отмечается, правоохранителей могли интересовать прежде всего остатки Скрипаля-младшего, который в 2017 году внезапно умер вроде как от рака печени, отправившись с экскурсией в Санкт-Петербург.
- Газета The Telegraph опубликовала версию, по которой токсическое вещество "Новичок", которой отравился Скрипаль, могли подбросить его дочери, когда она находилась в Москве. Еще одна версия говорит о отравления в их доме.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Великобритания вызвала российского посла и прекратила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
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