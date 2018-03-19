Россия должна ответить на все вопросы относительно отравления Скрипаля, - заявление министров ЕС

19 марта, 2018, 12:43

Министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля

Об этом говорится в официальном заявлении министров Евросоюза.

В ней отмечается, что ЕС решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипалей, во время которого также пострадал один милиционер. Такие безрассудные и незаконные действия поставили под угрозу жизни многих граждан.

В Евросоюзе отмечают, что очень серьезно относятся к максимально возможном утверждении правительства Британии, именно Россия несет ответственность за эту атаку.

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"ЕС шокирован использованием любого нервно-паралитического отравляющего вещества военного класса, разработанного Россией, на европейской земле впервые за 70 лет. Использование химического оружия кем угодно при любых обстоятельствах является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу безопасности для всех нас", - говорится в заявлении.

Таким образом, любое использование такого вещества является явным нарушением Конвенции о химическом оружии и международном праве и подрывает международный порядок.

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"ЕС призывает Россию срочно ответить на вопросы, нарушенные Британией и международным сообществом, и обеспечить немедленное, полное и всеобъемлющее раскрытие своей программы" Новичок "для ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), - подытожили представители Евросоюза.