Рада должна принять постановление о непризнании выборов президента России, - Бурбак

19 марта, 2018, 14:35

Фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления о заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента России, их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на эту должность лица

Об этом во время согласительного совета заявил руководитель фракции, один из авторов постановления Максим Бурбак, сообщает пресс-центр ведомства.

Он отметил, что выборы, которые вчера прошли в Крыму, являются нелегитимными так же, как и их результат. Более того, эти "выборы" стали насмешкой над демократией и грубым надругательством над правами человека.

"Эти так сказать выборы объявила нелегитимная Дума, которая в 2016 году избиралась на временно оккупированной территории Украины. Этого якобы президента так же выбирали в оккупированном Крыму. Следовательно, только на этом основании Путина нельзя считать легитимным президентом РФ", - подчеркнул Бурбак.

По его словам, парламент должен принять соответствующее постановление, которое "Народный фронт" зарегистрировал под номером 8153. В нем депутаты дадут надлежащую политическую и правовую оценку фарсу, который в России называют выборами президента.

Бурбак при этом добавил, что фракция поддерживает идею относительно выхода Украины из СНГ.

"Здесь можно сказать только одно: наконец. Очень хотелось бы, чтобы эти разговоры не закончились только красивыми заявлениями и пиаром. Хотим видеть немедленно проекты соответствующих решений. Достаточно говорильни, а больше действий", - отметил он.

От имени фракции Бурбак выразил благодарность Нацгвардии и Нацполиции по обеспечению общественного порядка и недопущения провокаций возле дипломатических представительств России в Украине.

"Как известно, министр Арсен Аваков заранее вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации и сообщил ему о невозможности организации голосования в их консульствах на территории Украины. Абсолютно правильное решение, поскольку эти так называемые выборы грубо нарушают законы Украины и международное право", -подытожил Бурбак.