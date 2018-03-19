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Рада должна принять постановление о непризнании выборов президента России, - Бурбак

Фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления о заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента России, их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на эту должность лица

Об этом во время согласительного совета заявил руководитель фракции, один из авторов постановления Максим Бурбак, сообщает пресс-центр ведомства.

Он отметил, что выборы, которые вчера прошли в Крыму, являются нелегитимными так же, как и их результат. Более того, эти "выборы" стали насмешкой над демократией и грубым надругательством над правами человека.

"Эти так сказать выборы объявила нелегитимная Дума, которая в 2016 году избиралась на временно оккупированной территории Украины. Этого якобы президента так же выбирали в оккупированном Крыму. Следовательно, только на этом основании Путина нельзя считать легитимным президентом РФ", - подчеркнул Бурбак.

По его словам, парламент должен принять соответствующее постановление, которое "Народный фронт" зарегистрировал под номером 8153. В нем депутаты дадут надлежащую политическую и правовую оценку фарсу, который в России называют выборами президента.

Бурбак при этом добавил, что фракция поддерживает идею относительно выхода Украины из СНГ.

"Здесь можно сказать только одно: наконец. Очень хотелось бы, чтобы эти разговоры не закончились только красивыми заявлениями и пиаром. Хотим видеть немедленно проекты соответствующих решений. Достаточно говорильни, а больше действий", - отметил он.

От имени фракции Бурбак выразил благодарность Нацгвардии и Нацполиции по обеспечению общественного порядка и недопущения провокаций возле дипломатических представительств России в Украине.

"Как известно, министр Арсен Аваков заранее вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации и сообщил ему о невозможности организации голосования в их консульствах на территории Украины. Абсолютно правильное решение, поскольку эти так называемые выборы грубо нарушают законы Украины и международное право", -подытожил Бурбак.

  • Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина. Сообщалось о разнообразные факты подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы. Например, в Крыму оккупанты заставляли маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
  • Официальный экзит-пол действительно подтвердил "победу" Путина в первом туре, в котором он якобы набрал 73% голосов.
  • При этом наибольшие масштабы фальсификации зафиксировано в оккупированном Крыму и кадировской Чечне, где диктатор, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
  • В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.
  • Норвегия, Франция и еще три страны не признают результатов российских президентских выборов на территории аннексированного Крыма.
  • Президента Петр Порошенко призвал усилить антироссийские санкции из-за незаконных выборов в Крыму.
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