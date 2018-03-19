Работники ГПУ предложили генералу Гриняку ознакомиться с делом в подсобке, - адвокат

19 марта, 2018, 22:30

Когда генерал МВД Владимир Гриняк явился в ГПУ для продолжения ознакомления с материалами дела, ему предложили делать это в подсобном помещении

Об этом адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий написал в Facebook:

"Очевидно, что сотрудники ДВР ГПУ, которые уже открыто нарушают законы и злостно уклоняются от выполнения постановления Суда, способны на любые противоправные действия, чтобы только нарушить конституционное право подозреваемого Гриняка на защиту, и хоть немного оправдать абсолютное отсутствие прогресса в расследовании дел убийства Небесной Сотни.

Насколько я понимаю, единственным сдерживающим фактором для них является осуществление мной видеозаписи их нарушений, и дальнейшая публикация этих материалов на всеобщее обозрение общества.

К сожалению, в пятницу 16.03.18, я не смог присутствовать в процессуальных действиях с участием моего подзащитного, поэтому отдельные сотрудники ДВР ГПУ при отсутствии проведения видеозаписи не упустили шанс продемонстрировать свой цинизм и беспринципность, и в буквальном смысле, поиздеваться над подозреваемым Гриняком.

Так, когда Гриняк того дня явился к ДВР ГПУ для продолжения ознакомления с материалами дела, ему было безальтарнативно предложено осуществлять этот процесс в подсобном помещении, которое находится возле КПП ДВР ГПУ, и в этот день предназначалось для осмотра вещей посетителей ДВР ГПУ. Для этого указанное помещение искусственно было признано служебным кабинетом, которому был специально присвоен номер "125а" (фото прилагается).

Возмущает и то, что данное помещение совершенно не приспособлено для проведения таких процессуальных действий. Во-первых, температура воздуха в данном помещении не превышает +10С.

Во-вторых, это помещение ограждено по периметру только стекляними окнами, при этом мимо него постоянно ходят люди, что чрезвычайно отвлекает и не дает возможности сосредоточиться.

И в-третьих, в условиях фактического отсутствия стен, это помещение насквозь просматривается со всех сторон, что серьезно угрожало тем, что посторонние лица имели реальную возможность через стекло прочитать содержание этих документов, которые содержат охраняемую законом тайну следствия.

Очевидно, что такое недопустимое поведение этих должностных лиц было своеобразной местью за то, что накануне, то есть 15.03.18, мы решительно требовали от следователя и прокурора немедленного исполнения определения Суда и неукоснительного соблюдения наших прав, о чем я писал в предыдущей публикации по теме.

Сегодня грубые нарушения прав стороны защиты в очередной раз продолжились, об этом рассказывает господин Гриняк в приложенных к публикации видеозаписях"