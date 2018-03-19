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"Выборы" в Крыму: явка крымских татар не превысила 10%, - ЦИК Курултая


фото: REUTERS
По данным ЦИК Курултая, явка крымских татар на выборы президента России не превысила 10%

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в эфире "112 Украина".

"Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы власть не пыталась, как бы ни запугивала, крымские татары достойно отреагировали на так называемые выборы в Крыму", - подчеркнул он.

По словам Смедляева, общая активность крымчан на выборах также была низкой. В частности, на тех избирательных участках, где наблюдалась особая активность, "цифры по итогам почему-то были завышены".

Он добавил, что между участками курсировали автобусы с казаками. По его мнению, их прибытия на участки сопровождались вбросом бюллетеней.

"Все цифры притянуты за уши для того, чтобы там нынешнее руководство осталось на своем месте, у них была поставлена ​​задача явку под цифру", - подытожил Смедляев.

  • Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина. Сообщалось о различных фактах подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы. Например, в Крыму оккупанты заставляли маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
  • Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а в течение 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать" такие выборы и не идти голосовать.
  • По оценкам Навального, Путин в подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
  • Официальный экзит-пол действительно подтвердил "победу" Путина в первом туре, в котором он якобы набрал 73% голосов.
  • При этом наибольшие масштабы фальсификации зафиксировано в оккупированном Крыму и кадыровский Чечне, где диктатор, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
  • В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.
  • Норвегия и Франция не признают результатов российских президентских выборов на территории аннексированного Крыма.
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