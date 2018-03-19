"Выборы" в Крыму: явка крымских татар не превысила 10%, - ЦИК Курултая

19 марта, 2018, 10:28

По данным ЦИК Курултая, явка крымских татар на выборы президента России не превысила 10%

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в эфире "112 Украина".

"Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы власть не пыталась, как бы ни запугивала, крымские татары достойно отреагировали на так называемые выборы в Крыму", - подчеркнул он.

По словам Смедляева, общая активность крымчан на выборах также была низкой. В частности, на тех избирательных участках, где наблюдалась особая активность, "цифры по итогам почему-то были завышены".

Он добавил, что между участками курсировали автобусы с казаками. По его мнению, их прибытия на участки сопровождались вбросом бюллетеней.

"Все цифры притянуты за уши для того, чтобы там нынешнее руководство осталось на своем месте, у них была поставлена ​​задача явку под цифру", - подытожил Смедляев.