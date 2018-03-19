"Новая почта" согласилась на сотрудничество со следствием, - ГПУ
Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
Сооснователь компании “Новая почта" Вячеслав Климов подтвердил, что санкционированные обыски Генпрокуратуры в офисах "Новой почты" были корректными.
"Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата, о чем кричат ФБ манипуляторы", - говорится в сообщении Луценко.
ГПУ ознакомила Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ.
Сообщается, что следствию поступила оперативная информация МВД о возможном уклонении от налогов в ходе денежных переводов.
"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий. Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с уважаемым реноме заинтересованы в устранении правонарушений", - подытожил генпрокурор.
"Мы будем это обжаловать, потому что это абсолютно законные и отраженные в финансовой отчетности компании "Пост Финанс" деньги, которые принадлежат нашим клиентам. Наверное, именно про эти деньги говорит пресс-секретарь генпрокурора", - добавил совладелец компании, передает "Экономическая правда".
- 16 марта сотрудники Генпрокуратуры проводили обыски в офисах "Новой почты".
- Позже в Генпрокуратуре отметили, что обыски в "Новой почте" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах.
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