"Нехай зрозуміє кремлівська тварина, що Кримський півострів - це Україна!". К годовщине аннексии Крыма посольство России "подсветили" преступлениями Кремля
Об этом сообщает InformNapalm.
Акция началась в 18:30 и продолжалась около часа. За это время на стене посольства России появились слайды с проекцией имен погибших и пропавших без вести украинских граждан, а также портреты политических заключенных, которых захватила российская оккупационная власть в Крыму. В конце акции на посольство России спроектировали слайд с пламенем, которое должно символически выжечь агрессора.
"Идея проведения этой акции возникла спонтанно, вдохновил флешмоб активистов в Вашингтоне, которые 26 февраля 2018 года высветили проекцию изображений на российском посольстве в поддержку политического узника Кремля Олега Сенцова. Мне показалось, что это очень мощная визуальная коммуникация и также очень символичная именно в день российских выборов, поскольку видеопроекция легко смогла достичь стен посольства, несмотря на все заборы и колючие проволоки", - рассказала организатор акции волонтер и активист Валентина Охлопкова.
Волонтерам пришлось найти мощный проектор, чтобы он мог перебить свет из окон и подсветку на здании посольства. Работники посольства России выключили свет и закрыли жалюзи, чтобы проекция не пробивалась в комнаты, но это даже способствовало созданию сплошного темного фона для визуализации.
"Во время акции довольно спонтанно возникла идея показать фото так называемых ихтамнетов, которые захватывали Крым и сделать проекцию видео огня на стены здания. Главным лозунгом акции мы выбрали выражение "Нехай зрозуміє кремлівська тварина, що Кримський півострів - це Україна!". Это вариация, основу которой мы взяли по слогану от патриотов из города Мариуполя", - отметила Валентина Охлопкова.
Фото: Эдмон Юэ (Edmond Huet)
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