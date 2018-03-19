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"Нарисованные" результаты выборов в Крыму являются ничтожными: Порошенко призвал усилить антироссийские санкции


фото: president.gov.ua
Проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента России в оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением международного права

Об этом говорится в официальном заявлении президента Петра Порошенко относительно результатов "выборов" в Крыму.

Он отметил, что подобные действия не являются странными для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру.

Таким образом Кремль снова показал пренебрежение к основополагающим документам и принципам, на которых в течение 70-ти лет базируются международный мир и безопасность, в частности Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт.

"Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. Очередная же попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", - подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил международным партнерам, которые накануне заявили, что не будут признавать результаты "выборов" на полуострове и что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Президент приветствовал решение ОБСЕ и других международных партнеров не участвовать в наблюдении за выборами и поблагодарил крымчан, которые, несмотря на давление, не голосовали.

"Ни зафиксирована "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованы официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией. И говоря известным российским фразеологизмом это "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира", - подытожил Порошенко.

Он призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль из-за агрессии против Украины гибридную войну против всого европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, а также за подавления демократии в самой России.

  • Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина. Сообщалось о разнообразных фактах подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы. Например, в Крыму оккупанты заставляли маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
  • Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
  • По оценкам Навального, Путин при подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
  • Официальный экзит-пол действительно подтвердил "победу" Путина в первом туре, в котором он якобы набрал 73% голосов.
  • При этом наибольшие масштабы фальсификации зафиксировано в оккупированном Крыму и кадировской Чечне, где диктатор, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
  • В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.
  • Норвегия и Франция не признают результатов российских президентских выборов на территории аннексированного Крыма.
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