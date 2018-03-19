"Дочка" российского ВТБ прекращает банковскую работу в Украине
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ранее акционерами группы ВТБ была принята стратегия по оптимизации присутствия в Украине. В соответствии с требованиями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" был разработан план прекращения деятельности "БМ Банка".
"В установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком) "БМ Банк" полностью выполнит все свои обязательства, связанные с деятельностью", - сообщили в пресс-службе.
В сентябре 2018 в НБУ будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.
Сейчас планы по дальнейшей работы банка как юридического лица пока не разглашаются.
Отметим, что "БМ Банк" принадлежит российской группе ВТБ и уже второй год находится под санкциями. ВТБ неоднократно пытался продать этот банк.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что доля банков с российским капиталом в Украине уменьшилась вдвое.
- Совет нацбезопасности и обороны продлил санкции в отношении российских банков.
- 15 марта Национальный банк Украины во исполнение решения СНБО продлил санкции в отношении некоторых российских банков.
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