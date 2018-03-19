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"Дочка" российского ВТБ прекращает банковскую работу в Украине


фото: bmbank.com.ua
Дочерний банк российского ВТБ - "БМ банк" - принял решение о прекращении банковской деятельности с сохранением юридического лица

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ранее акционерами группы ВТБ была принята стратегия по оптимизации присутствия в Украине. В соответствии с требованиями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" был разработан план прекращения деятельности "БМ Банка".

"В установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком) "БМ Банк" полностью выполнит все свои обязательства, связанные с деятельностью", - сообщили в пресс-службе.

В сентябре 2018 в НБУ будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Сейчас планы по дальнейшей работы банка как юридического лица пока не разглашаются.

Отметим, что "БМ Банк" принадлежит российской группе ВТБ и уже второй год находится под санкциями. ВТБ неоднократно пытался продать этот банк.

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