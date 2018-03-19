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Путин будет упрямым, не гибким и с многими ошибками, - Яременко о новом сроке диктатора

Начиная с 19 марта 2018 года, мир увидит на главе России стареющего Владимира Путина, который будет иметь целый ряд соответствующих последствий

Об этом дипломат и политик Богдан Яременко заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

"Мы увидим его стареющим. И это не шутка. Мы видели его очень долго при власти, но в принципе он был в очень хорошей физической форме, когда поступил на властный Олимп. Сейчас он сдает. С возрастом люди, конечно, меняются. Они становятся менее гибкими. Я в данном случае имею в виду в переносном значении. Речь идет не о его физической форме, которую он поддерживает. Психологически человек становится заскорузлым, ему труднее принимать новое", - пояснил он.

По мнению Яременко, видно все больше признаков того, что Путин "начинает ошибаться".

"За последние 4 года двумя его самыми большими ошибками были: оценка Украины и ее обороноспособности, ее способности сопротивляться, и, мне кажется, он очень ошибся с Британией, с миром, отдав приказ на уничтожение бывшего российского агента Скрипаля. Это он лично отдал приказ уничтожить", - отметил политик.

Итак, таких ошибок за старения Путина все больше.

"Будет расти цена этих ошибок, из-за того, что он будет упрямее, чем обычно", - добавил Яременко.

Справка

На должность президента России формально претендуют 8 кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер крайне-правой ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин .

При этом оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом власти, называют эти "выборы" незаконными и не сомневаются в том что страну вновь возглавит" Путин.

  • Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина. Сообщалось о разнообразных фактах подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы. Например, в Крыму оккупанты заставляли маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
  • Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
  • По оценкам Навального, Путин при подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
  • При этом еще один лидер российской оппозиции, националист Вячеслав Мальцев после неудачи "революции"-05.11.17 скрывается во Франции. Российские силовики обвиняют его в "терроризме".
  • После 16.00 по Киеву российская ЦИК заявила о 52% явки, Навальный и его наблюдатели - о 34-40%.
  • Официальный экзит-пол действительно подтвердил "победу" Путина в первом туре, в котором он якобы набрал 73% голосов.
  • При этом наибольшие масштабы фальсификации зафиксировано в оккупированном Крыму и кадировской Чечне, где диктатор, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
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