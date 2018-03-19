Придет момент, когда мы разорвем дипломатические отношения с Россией, - Ирина Луценко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Наверное, подойдет момент, когда нам надо будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас еще не тот критический момент разрыва", - заявила представитель президента.
Она добавила, что в Раде шли дискуссии относительно признания выборов Путина по всей территории России или только в аннексированном Крыму.
"Были большие дискуссии, и мы определились все-таки политически и целесообразно не признавать президента только в аннексированном Крыму. Почему? Если президент Путин будет нелегитимным в своей стране, то при любых договоренностях в пользу Украины, например, от расширения санкций в миротворческой миссии, президент, который не является легитимным в России, не является подписантом соглашений. Он не легитимизирует договоренности", - пояснила Луценко.
Она заверила, что решение о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией будет приниматься при консультациях с международными партнерами.
- Напомним, 8 ноября первый заместитель председателя парламентской фракции "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил, что в законопроект по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с Россией.
- Поправка представляет собой предложение в адрес Кабмина, согласно которому в течение 3-х месяцев с Россией должны быть разорваны дипломатические отношения.
- По словам нардепа от БПП Ивана Винника, президент Петр Порошенко не поддерживает разрыв дипотношений с Россией.
- По мнению представителя президента в парламенте Ирины Луценко, нардепы должны написать отдельный закон о расторжении дипломатических отношений с Россией, а не вносить соответствующую поправку в закон о реинтеграции Донбасса.
- 15 ноября Комитет Рады по вопросам нацбезопасности не поддержал поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса о разрыве дипломатических отношений с Россией.
- Между тем министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина по сути не имеет никаких дипломатических отношений с Россией.
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