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Придет момент, когда мы разорвем дипломатические отношения с Россией, - Ирина Луценко

Ирина Луценко считает, что Украине придется разорвать дипломатические отношения с Россией, когда придет на то время

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Наверное, подойдет момент, когда нам надо будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас еще не тот критический момент разрыва", - заявила представитель президента.

Она добавила, что в Раде шли дискуссии относительно признания выборов Путина по всей территории России или только в аннексированном Крыму.

"Были большие дискуссии, и мы определились все-таки политически и целесообразно не признавать президента только в аннексированном Крыму. Почему? Если президент Путин будет нелегитимным в своей стране, то при любых договоренностях в пользу Украины, например, от расширения санкций в миротворческой миссии, президент, который не является легитимным в России, не является подписантом соглашений. Он не легитимизирует договоренности", - пояснила Луценко.

Она заверила, что решение о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией будет приниматься при консультациях с международными партнерами.

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