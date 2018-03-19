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Пропали без вести 2 наемников Вагнера, которые первыми рассказали о сокрушительных потерях в бою с американцами

Родные потеряли связь с жителями Свердловской области на российском Урале, которых неформальная "служба безопасности" ЧВК "Вагнера" подозревает в "сливе" информации о погибших в Сирии

Речь идет о Николае Хитеве из Асбеста и Игоря Швецова из поселка Кедровое, пишет местное издание Znak.com.

Служба безопасности ЧВК Вагнера задержала их по подозрению в утечке информации о потерях при боевом столкновении с американцами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. После этого домой они не вернулись.

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"Ребята вернулись, а Игоря так никто и не видел. Что с ним, где он - никто ничего не говорит", - поделился с корреспондентом издания один из соседей Швецова в Кедровом. Другие жители поселка также подтвердили эту информацию - Швецова не оказалось среди бойцов ЧВК Вагнера, которые на днях вернулись из Сирии.

По месту жительства Хитева в Азбести также говорят, что мужчина до сих пор не вернулся.

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О задержании Хитева и Швецова службой безопасности ЧВК Вагнера первым написал в своем "Живом журнале" российский пропагандист и военный обозреватель Максим Калашников:

"Теперь и в самом "Вагнере" "с пристрастием" ищут тех, кто сообщил о погибших и сам факт разгрома на Большую Землю. Свирепствует служба безопасности ПИК, посадив "на контейнер" нескольких бойцов. Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита".

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Швед и Хит - позывные загаданных боевиков.

Александр Кош (он же Циклоп) - бывший житель Луганской области, который присоединился к "вагнеровцам" еще на Донбассе.

  • Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по разным оценкам, от 300 до 500 человек с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Еще 74 боевика бесследно исчезли.
  • При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате американского авиаудара в Сирии в ночь на 8 февраля действительно могли погибнуть лишь 5 россиян.
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