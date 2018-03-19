Пожар на рынке в Черновцах: трое пострадавших, назвали предварительную причину возгорания

19 марта, 2018, 19:32

Предварительной причиной пожара на Калиновском рынке назвали проведение сварочных работ

Об этом рассказала в эфире Еспресо.TV журналистка Майя Гуменная.

Администрация рынка обнародовала документы, где указано, что предварительной причиной пожара является нарушение правил безопасности предпринимателем, проводившим сварочные работы в секторе 5.

Сумма убытков сейчас устанавливается. Администрация приостановила начисление арендной платы с предпринимателей, пострадавших в данном секторе. Известно, что возмещение всех убытков будет происходить за средства коммунального предприятия "Калиновский рынок".

Сейчас пожар локализовали, но до сих пор не потушили. Спасатели рассказывают, что сложность тушения такого пожара заключается в большом количестве синтетических материалов. Предварительно известно о трех пострадавших, которые травмировались во время пожара, сообщает "АСС".