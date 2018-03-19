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Погода продолжает ухудшаться: названы области, где будут снег и метели

19 марта в некоторых областях Украины ожидается дальнейшее осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в Украине ожидаются снегопады, метели, а на дорогах будет гололед.

В частности, сильный снег пройдет в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

Тем временем в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях будет мокрый снег с дождем, местами гололед; на юге и востоке страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных и прикарпатских областях 3 (красный)), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - отметили в ГСЧС.

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