Парубий назвал главные законопроекты, которые Рада рассмотрит на этой неделе
Об этом на брифинге заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV.
Он ответил на вопрос, какой наиболее важный законопроект Рада рассмотрит на этой неделе.
"Трудно определить какой-то один законопроект. Есть достаточно важные вопросы предпринимательства, экологии. В каждом из них есть вопросы важные для евроинтеграции. Я назову несколько законов, которые на мой взгляд, важно рассмотреть на этой неделе. Мы должны принять изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые не смогли принять на прошлой неделе. Также на этой неделе мы должны решить вопрос о е-декларировании общественных активистов", - сказал Парубий.
По его словам, также Рада рассмотрит постановление о непризнании президентских выборов в России.
"На этой неделе будет иметь большой резонанс рассмотрение представления генерального прокурора о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Я безотлагательно поставлю его на рассмотрение Верховной Рады после того, как будет решение комитета", - добавил спикер.
- Напомним, что фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления о заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента России, их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на эту должность лица.
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