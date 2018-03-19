Отрицания России в отравлении Скрипаля становятся все более абсурдными. Объяснение МИД Британии
Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что российские возражения в этом деле становятся все более абсурдными. Ведь в Кремле то говорят, что никогда не изготавливали вещество "Новичок", то говорят, что изготавливали, но запасы были уничтожены.
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"Еще другой раз они говорят, что разрабатывали "Новичок", все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию. Я думаю, люди могут увидеть, что это классическая российская стратегия скрыть иголку правды в стоге лжи и помрачение", - подчеркнул Джонсон.
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- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
- 9-10 марта на кладбище, где похоронили сына "перебежчика" Александра и его жену Людмилу, британские следователи провели эксгумацию. Как отмечается, правоохранителям могли интересовать прежде всего останки Скрипаля-младшего, который в 2017 году внезапно умер вроде как от рака печени, отправившись с экскурсией в Санкт-Петербург.
- Газета The Telegraph обнародовала версию, согласно которой токсическое вещество "Новичок", которой отравился Скрипаль, могли подбросить его дочери, когда она находилась в Москве. Еще одна версия говорит об отравлении в их доме.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
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