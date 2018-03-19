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Отрицания России в отравлении Скрипаля становятся все более абсурдными. Объяснение МИД Британии


фото: REUTERS
По мнению МИД Великобритании, Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что российские возражения в этом деле становятся все более абсурдными. Ведь в Кремле то говорят, что никогда не изготавливали вещество "Новичок", то говорят, что изготавливали, но запасы были уничтожены.

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"Еще другой раз они говорят, что разрабатывали "Новичок", все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию. Я думаю, люди могут увидеть, что это классическая российская стратегия скрыть иголку правды в стоге лжи и помрачение", - подчеркнул Джонсон.

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  • Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
  • 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
  • Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
  • Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
  • 9-10 марта на кладбище, где похоронили сына "перебежчика" Александра и его жену Людмилу, британские следователи провели эксгумацию. Как отмечается, правоохранителям могли интересовать прежде всего останки Скрипаля-младшего, который в 2017 году внезапно умер вроде как от рака печени, отправившись с экскурсией в Санкт-Петербург.
  • Газета The Telegraph обнародовала версию, согласно которой токсическое вещество "Новичок", которой отравился Скрипаль, могли подбросить его дочери, когда она находилась в Москве. Еще одна версия говорит об отравлении в их доме.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
  • В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
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