Отрицания России в отравлении Скрипаля становятся все более абсурдными. Объяснение МИД Британии

19 марта, 2018, 12:14

По мнению МИД Великобритании, Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что российские возражения в этом деле становятся все более абсурдными. Ведь в Кремле то говорят, что никогда не изготавливали вещество "Новичок", то говорят, что изготавливали, но запасы были уничтожены.

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"Еще другой раз они говорят, что разрабатывали "Новичок", все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию. Я думаю, люди могут увидеть, что это классическая российская стратегия скрыть иголку правды в стоге лжи и помрачение", - подчеркнул Джонсон.

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