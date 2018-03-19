Отравление Скрипаля обсудят на саммите лидеров стран ЕС
Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала во время совместной с польским коллегой Матеушем Моравецьким пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Укринформ".
"Я говорила на эту тему с премьером Великобритании. В четверг во время саммита Европейского Совета мы обсудим этот вопрос", - заявила Меркель.
Канцлер заверила, что Германия стоит рука об руку с Соединенным Королевством относительно попыток убийства Скрипаля.
Она также заявила о желании тесно сотрудничать с Варшавой в рамках ЕС после Brexit. Меркель отметила "большую совместимость" Германии и Польши относительно совместной оборонной политики Европейского Союза.
"Мне кажется, что перед лицом мировой ситуации вокруг нас наш голос будет сильным только в том случае, если мы будем иметь сильный союз, и мы будем представлять наши дела за его пределами совместно", - заявила Меркель.
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- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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