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Отравление Скрипаля обсудят на саммите лидеров стран ЕС

Дело об отравлении российского экс-агента Сергея Скрипаля будет вынесено на обсуждение на встрече глав стран ЕС на этой неделе в Брюсселе

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала во время совместной с польским коллегой Матеушем Моравецьким пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Укринформ".

"Я говорила на эту тему с премьером Великобритании. В четверг во время саммита Европейского Совета мы обсудим этот вопрос", - заявила Меркель.

Канцлер заверила, что Германия стоит рука об руку с Соединенным Королевством относительно попыток убийства Скрипаля.

Она также заявила о желании тесно сотрудничать с Варшавой в рамках ЕС после Brexit. Меркель отметила "большую совместимость" Германии и Польши относительно совместной оборонной политики Европейского Союза.

"Мне кажется, что перед лицом мировой ситуации вокруг нас наш голос будет сильным только в том случае, если мы будем иметь сильный союз, и мы будем представлять наши дела за его пределами совместно", - заявила Меркель.

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