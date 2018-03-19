Оккупанты продолжают бить по Авдеевке, травмирован боец АТО
19 марта, 2018, 07:18
За минувшие сутки один украинский военнослужащий подвергся боевой травме на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии. Оккупанты дважды обстреляли укрепления украинской армии за минувшие сутки.
На Донецком направлении позиции неподалеку Авдеевки дважды накрыли огнем из гранатометов и стрелкового оружия. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
"В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.
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