Новую рекламу для iMac Pro создали известные дизайнеры и кинематографисты. Как это выглядит
Об этом говорится на сайте компании.
В проекте Apple приняли участие дизайнеры из студии Buck, Эрин Сарофски (Erin Sarofsky) из компании Sarofsky Inc., Моушн-дизайнер Эстебан Диакон (Esteban Diacono), 3D-художник Луиджи Хонорат (Luigi Honorat), студия дизайна и Моушн-графики ManvsMachine, а также режиссер и дизайнер студии Imaginary Forces (она работала над титрами к заставки и фильмов Marvel Studios) Мишель Догерти (Michelle Dougherty).
В Apple дали художникам и дизайнерам полную творческую свободу и попросили только об одном - показать "мощность" iMac Pro.
На странице каждого ролика на сайте Apple можно узнать, как они создавались, и получить информацию о всех использованных инструментах - программных и аппаратных.
iMac Pro представили в декабре 2017 года. Цена устройства начинается от 5 тысяч долларов, и Apple называет его "самым мощным Mac из всех".
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Оскароносный режиссер Спайк Джонс выпустил яркую видеорекламу для Apple HomePod с четыреминутным танцем артистки FKA Twigs.
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