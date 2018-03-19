На выборах-2019 оппозиция выдвинет единого кандидата в президенты, - Чумак
Об этом председатель движения "Волна", народный депутат Виктор Чумак заявил в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Михеил Саакашвили обещал поддержать его выдвижение в качестве кандидата в президенты.
"Скорее не так. Мы обсуждали вопрос о том, что на президентских выборах должна остатся одна кандидатура, которую должны поддерживать все. Мы сделаем нормальные праймериз, которые дадут нам показатель реалий, ближе к выборам. Которые дадут нам, в принципе, знания - кто это должен быть. И мы ее поддержим", - пояснил Чумак.
Также он подтвердил, что лично будет баллотироваться на очередных президентских выборах и при этом, как подчеркнул политик, у него не будет по этому поводу недоразумений с председателем партии "Гражданская позиция" Александром Гриценко, который ранее использовал образ генерала-кандидата в президенты.
"До первого тура выборов мы, скорее всего, будем с Анатолием Степановичем конкурировать. Но я Вам точно могу сказать, абсолютно точно, что на первом туре выборов кто-то из нас останется один. Это точно. Это важно. На первом туре должен остаться один", - подчеркнул Чумак, который имеет воинское звание генерал-майора юстиции, и при этом добавил: "Кто-то из нас уйдет".
Своими союзниками, кроме РНС, Чумак считает уже упомянутую "Гражданскую позицию", "Демократический альянс" и "Самопомощь".
"Ни Тимошенко, ни Тягнибок не близки к моей позиции. Здесь нет ничего страшного. Это разные идеологические взгляды", - отметил политик.
- На этом же эфире он рассказал как он победил Олеся Довгого на мажортарному округе в столичной Дарнице и почему он не смог возглавить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
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