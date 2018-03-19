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На Харьковщине трех несовершеннолетних обвиняют в обстреле автобуса

Чугуевская местная прокуратура Харьковской области обвиняет трех несовершеннолетних в обстреле пассажирского автобуса из пневматического оружия

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Волчанский отдел Чугуевской местной прокуратуры направил в райсуд обвинительный акт по подозрению трех несовершеннолетних в сопровождавшемся особой дерзостью и исключительным цинизмом хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Как рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Иван Ена, событие произошло в начале декабря 2017 года на дороге "Харьков-Волчанск" в районе КПП "Чугуновка". Трое подростков пошли к лесополосе недалеко от дороги. Один из несовершеннолетних - 15-летний парень, прихватил с собой винтовку Crosman 2100 classic, которую зарядил металлическими пулями.

Малолетние злоумышленники сняли шлагбаум, перекрывавший въезд на лесную дорогу, и перегородили им проезд на автодороге. В это время по дороге, в направлении Харькова двигался пассажирский автобус. Подъезжая к препятствию на дороге, водитель сбавил скорость и начал объезжать шлагбаум. В это время 15-летний парень выстрелом разбил боковое пассажирское стекло автобуса.

По словам несовершеннолетнего, оружие и боеприпасы он нашел накануне в лесу. Согласно заключению экспертов, оружие является пневматической однозарядной пружинно-поршневой винтовкой. Объясняя мотивы своего поступка ребята рассказали, что им просто было скучно.

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