Мировой бренд представил новую линейку летних шин. Новости компании

19 марта, 2018, 13:16

Мировой бренд Nokian Tyres представил новую линейку летних шин

Об этом говорится в сюжете Эспрессо.TV.

Уже через неделю-вторую автолюбители отправятся на СТО "переобувать" свои автомобили на летнюю резину. Накануне сезона мировой бренд Nokian Tyres презентовал линейку шин премиум класса.

По оценкам специалистов они одинаково подходят для путешествий в условиях переменных погодных условий, проспектами мегаполисов или междугородними дорогами. А еще автомобиль уверенно держится покрытия на поврежденных участках пути. Это покрышки Премиум класса, рассчитанные на владельцев мощных автомобилей и кроссоверов.

"Линейка Nokian Hakka black - это гордость компании - ю эш пи индекс - это высокоскоростная шина. В тестировании данной шины участвовал двукратный чемпион "Формулы-1" Мика Хаккинен. Hakka black 2 black 2 SUV предлагает комфортное и безопасное вождение в любых погодных условиях", - отметила руководитель отдела маркетинга компании Nokian Tyres Украина Алена Коломиец.

Еще один тип покрышек для внедорожников - Nokian Blue 2 SUV. Она успешно выдерживает такие повреждения, как избиения и порезы. Шина имеет усиленную боковину, благодаря арамидным волокнам, которые для многих известны как кевлар.

Технология "aramid sidewalls" в шинах Nokian Tyres защищает наши шины. Например, при наезде на всевозможные препятствия, попадания в ямы, боковина шины остается целостной. Существует большая вероятность, большой процент того, что ваша шина уцелеет и не разорвется, используя эту технологию", - отметил продакт тренер компании Nokian Tyres Андрей Коробов.

Уже 8 лет компания при покупке шин предоставляет автовладельцам расширенную гарантию.

Покупая шины линейки Nokian Hakka или Nokian Hakkapeliitta в сети шинных центров Вианор водитель получает расширенную Hakka гарантию. Услуга предполагает замену шины в случае ее случайного повреждения или прокола на аналогичную модель бесплатно или бесплатный ремонт", - подытожила Коломиец.

Летние Шины семейства Nokian Hakka хорошо зарекомендовали себя в Европейских странах, Украине и России. На отечественном рынке новинки уже поступили в продажу. Покрышки выпущены в размерах от 16-ти до 22-х дюймов.