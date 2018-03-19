 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МИД Германии: диалог с Россией нужен для решения международных конфликтов

Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Россия необходима для решения крупных международных конфликтов, поэтому ЕС хочет продолжать диалог

Об этом сообщает Reuters.

"Результаты выборов в России не стали для нас сюрпризом, как и условия их проведения. Мы не можем говорить о справедливости в отношении политической конкуренции в нашем понимании", - отметил Маас журналистам.

Он добавил, что Россия остается "трудным партнером".

"Но Россия также будет нам необходима для решения крупных международных конфликтов, поэтому мы хотим продолжать диалог”, - заявил министр.

Комментируя дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Британии, Маас заявил, что ЕС будет оказывать поддержку Лондону и обсудит возможные меры против России, если Британия об этом попросит.

  • 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
  • Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
  • 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
  • Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
  • Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
  • 9-10 марта на кладбище, где похоронили сына "перебежчика" Александра и его жену Людмилу, британские следователи провели эксгумацию. Как отмечается, правоохранителям могли интересовать прежде всего останки Скрипаля-младшего, который в 2017 году внезапно умер вроде как от рака печени, отправившись с экскурсией в Санкт-Петербург.
  • Газета The Telegraph обнародовала версию, согласно которой токсическое вещество "Новичок", которым отравился Скрипаль, могли подбросить его дочери, когда она находилась в Москве. Еще одна версия говорит об отравлении в их доме.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
  • В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

19 марта, 2018 понедельник

18 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать