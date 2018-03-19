МИД Германии: диалог с Россией нужен для решения международных конфликтов
19 марта, 2018, 14:23
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Россия необходима для решения крупных международных конфликтов, поэтому ЕС хочет продолжать диалог
Об этом сообщает Reuters.
"Результаты выборов в России не стали для нас сюрпризом, как и условия их проведения. Мы не можем говорить о справедливости в отношении политической конкуренции в нашем понимании", - отметил Маас журналистам.
Он добавил, что Россия остается "трудным партнером".
"Но Россия также будет нам необходима для решения крупных международных конфликтов, поэтому мы хотим продолжать диалог”, - заявил министр.
Комментируя дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Британии, Маас заявил, что ЕС будет оказывать поддержку Лондону и обсудит возможные меры против России, если Британия об этом попросит.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
- 9-10 марта на кладбище, где похоронили сына "перебежчика" Александра и его жену Людмилу, британские следователи провели эксгумацию. Как отмечается, правоохранителям могли интересовать прежде всего останки Скрипаля-младшего, который в 2017 году внезапно умер вроде как от рака печени, отправившись с экскурсией в Санкт-Петербург.
- Газета The Telegraph обнародовала версию, согласно которой токсическое вещество "Новичок", которым отравился Скрипаль, могли подбросить его дочери, когда она находилась в Москве. Еще одна версия говорит об отравлении в их доме.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
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