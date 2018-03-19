МИД Германии: диалог с Россией нужен для решения международных конфликтов

19 марта, 2018, 14:23

Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Россия необходима для решения крупных международных конфликтов, поэтому ЕС хочет продолжать диалог

Об этом сообщает Reuters.

"Результаты выборов в России не стали для нас сюрпризом, как и условия их проведения. Мы не можем говорить о справедливости в отношении политической конкуренции в нашем понимании", - отметил Маас журналистам.

Он добавил, что Россия остается "трудным партнером".

"Но Россия также будет нам необходима для решения крупных международных конфликтов, поэтому мы хотим продолжать диалог”, - заявил министр.

Комментируя дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Британии, Маас заявил, что ЕС будет оказывать поддержку Лондону и обсудит возможные меры против России, если Британия об этом попросит.