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Меркель ищет альтернативу поставкам российского газа, - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель ищет альтернативу поставкам газа из России и Норвегии, чтобы снизить зависимость от обеих стран

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в качестве наиболее реальной замены Меркель рассматривает строительство терминалов по приему сжиженного природного газа .

Издание отмечает, что перестройка в пользу СПГ-терминалов входит в коалиционное соглашение по итогам недавних выборов в бундестаг. Соглашение предусматривает развитие СПГ-отрасли в течение четырех лет.

"Меркель поддерживает любые инициативы, которые направлены на дальнейшую диверсификацию поставок газа", — заявила агентству пресс-секретарь министерства экономики и энергетики Беата Барон.

Сейчас в Германии нет собственного СПГ-терминала. Наиболее реальным вариантом называется строительство терминала в Брунсбюттеле, стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро. Открыть терминал планируют в 2022 году. Еще один проект аналогичной стоимости может появиться в Дуйсбурге, однако реализовать его в такие сжатые сроки не представляется возможным.

При этом Меркель, как отмечает издание, поддерживает российский проект "Северный поток-2".

Вице-президент трейдинговой компании Tellurian Inc. Тарек Суоки убежден, что Германии следует разрабатывать СПГ-отрасль, чтобы иметь дополнительные аргументы в переговорах с Москвой.

"Посмотрите на Литву. Вложения в СПГ-терминал наделили их вариантами и вернули русских за стол переговоров", — отметил он.

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