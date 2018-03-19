Меркель ищет альтернативу поставкам российского газа, - СМИ
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в качестве наиболее реальной замены Меркель рассматривает строительство терминалов по приему сжиженного природного газа .
Издание отмечает, что перестройка в пользу СПГ-терминалов входит в коалиционное соглашение по итогам недавних выборов в бундестаг. Соглашение предусматривает развитие СПГ-отрасли в течение четырех лет.
"Меркель поддерживает любые инициативы, которые направлены на дальнейшую диверсификацию поставок газа", — заявила агентству пресс-секретарь министерства экономики и энергетики Беата Барон.
Сейчас в Германии нет собственного СПГ-терминала. Наиболее реальным вариантом называется строительство терминала в Брунсбюттеле, стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро. Открыть терминал планируют в 2022 году. Еще один проект аналогичной стоимости может появиться в Дуйсбурге, однако реализовать его в такие сжатые сроки не представляется возможным.
При этом Меркель, как отмечает издание, поддерживает российский проект "Северный поток-2".
Вице-президент трейдинговой компании Tellurian Inc. Тарек Суоки убежден, что Германии следует разрабатывать СПГ-отрасль, чтобы иметь дополнительные аргументы в переговорах с Москвой.
"Посмотрите на Литву. Вложения в СПГ-терминал наделили их вариантами и вернули русских за стол переговоров", — отметил он.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить российский "Северный поток-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
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