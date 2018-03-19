Меджлис заявил о тотальном неучастии крымских татар в перевыборах Путина

19 марта, 2018, 17:44

Меджлис отмечает тотальное неучастие крымских татар в незаконных выборах 18 марта, организованных в Крыму российскими оккупантами

Об этом в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Меджлис крымскотатарского народа с благодарностью отмечает тотальное неучастие крымскотатарского народа в незаконных выборах 18 марта 2018 года, организованных в Крыму российскими оккупантами. Проявленные вами в условиях российской оккупации гражданское мужество и решительность отмечаются многими правительствами, вдохновляют политиков на действия, которые должны восстановить государственный суверенитет Украины над Крымом", - написал Чубаров.

От имени Меджлиса он выразил признательность сотням тысячам граждан Украины, которые проживают в Крыму и не позволяют российским оккупантам втягивать себя в преступные действия.

Чубаров также отметил, что, по его мнению, Крыму нужно предоставить статус крымскотатарской автономии в составе Украины.