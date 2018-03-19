 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Меджлис заявил о тотальном неучастии крымских татар в перевыборах Путина


фото: krymr.org
Меджлис отмечает тотальное неучастие крымских татар в незаконных выборах 18 марта, организованных в Крыму российскими оккупантами

Об этом в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Меджлис крымскотатарского народа с благодарностью отмечает тотальное неучастие крымскотатарского народа в незаконных выборах 18 марта 2018 года, организованных в Крыму российскими оккупантами. Проявленные вами в условиях российской оккупации гражданское мужество и решительность отмечаются многими правительствами, вдохновляют политиков на действия, которые должны восстановить государственный суверенитет Украины над Крымом", - написал Чубаров.

От имени Меджлиса он выразил признательность сотням тысячам граждан Украины, которые проживают в Крыму и не позволяют российским оккупантам втягивать себя в преступные действия.

Чубаров также отметил, что, по его мнению, Крыму нужно предоставить статус крымскотатарской автономии в составе Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

19 марта, 2018 понедельник

18 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать