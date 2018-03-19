Меджлис заявил о тотальном неучастии крымских татар в перевыборах Путина
Об этом в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Меджлис крымскотатарского народа с благодарностью отмечает тотальное неучастие крымскотатарского народа в незаконных выборах 18 марта 2018 года, организованных в Крыму российскими оккупантами. Проявленные вами в условиях российской оккупации гражданское мужество и решительность отмечаются многими правительствами, вдохновляют политиков на действия, которые должны восстановить государственный суверенитет Украины над Крымом", - написал Чубаров.
От имени Меджлиса он выразил признательность сотням тысячам граждан Украины, которые проживают в Крыму и не позволяют российским оккупантам втягивать себя в преступные действия.
Чубаров также отметил, что, по его мнению, Крыму нужно предоставить статус крымскотатарской автономии в составе Украины.
- Ранее Чубаров заявил, что низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей захваченного российскими войсками Крыма.
- Напомним, 18 марта в России, в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина.
- Наибольшие масштабы фальсификации зафиксированы в оккупированном Крыму и кадыровской Чечне, где Путин, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
- В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.
- Норвегия, Франция и еще три страны не признают результатов российских президентских выборов на территории аннексированного Крыма.
- Президент Петр Порошенко призвал усилить антироссийские санкции за незаконные выборы в Крыму.
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