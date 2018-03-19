Климкин просит санкций ЕС против экс-канцлера Германии, который продвигает интересы Путина

19 марта, 2018, 07:38

МИД Украины призывает Евросоюз ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии газете Bild, передает издание Deutsche Welle.

Министр отметил, что важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов российского президента Владимира Путина за рубежом.

"Герхард Шредер - самый важный лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул Климкин.

Тем временем депутат Европарламента Эльмар Брок также соглашается с такими обвинениями против Шредера, пишет издание The Wall Street Journal.

"То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И странно, что это до сих пор не вступило последствий в рамках общественной дискуссии", - отметил Брок.