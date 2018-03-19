Климкин просит санкций ЕС против экс-канцлера Германии, который продвигает интересы Путина
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии газете Bild, передает издание Deutsche Welle.
Министр отметил, что важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов российского президента Владимира Путина за рубежом.
"Герхард Шредер - самый важный лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул Климкин.
Тем временем депутат Европарламента Эльмар Брок также соглашается с такими обвинениями против Шредера, пишет издание The Wall Street Journal.
"То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И странно, что это до сих пор не вступило последствий в рамках общественной дискуссии", - отметил Брок.
- После того, как в 2005 году Шредер покинул пост канцлера, он стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток".
- В августе 2017 года правительство России выдвинул экс-канцлера ФРГ Гергарда Шредера и еще трех кандидатов в качестве независимых директоров "Роснефти".
- Позже немецкие политики и правозащитники раскритиковали выдвижение экс-канцлера Германии Гергарда Шредера в совет директоров "Роснефть".
- В частности, критика прозвучала и от канцлера Германии Ангелы Меркель.
- Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, несмотря на массовую критику, все же принял предложение стать одним из независимых директоров российской компании "Роснефть".
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