Климкин предложил принять британских дипломатов, которых высылают из России. Джонсону идея понравилась
19 марта, 2018, 13:41
Главе британского МИД понравилось предложение Павла Климкина по приему в Украине дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
Во время встречи в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" Павел Климкин пообщался с главой британского МИД Борисом Джонсоном и выразил солидарность с Британией в деле отравления шпиона Скрипаля.
"Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России. Ему эта идея понравилась", - заявил Климкин.
Выразил нашу солидарность Борісу. Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России. Ему эта идея понравилась. pic.twitter.com/k9ZJTAOnhM— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.
- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
- 9-10 марта на кладбище, где похоронили сына "перебежчика" Александра и его жену Людмилу, британские следователи провели эксгумацию. Как отмечается, правоохранителям могли интересовать прежде всего останки Скрипаля-младшего, который в 2017 году внезапно умер вроде вродебы как от рака печени, отправившись с экскурсией в Санкт-Петербург.
- Газета The Telegraph обнародовала версию, согласно которой токсическое вещество "Новичок", которым отравился Скрипаль, могли подбросить его дочери, когда она находилась в Москве. Еще одна версия говорит об отравлении в их доме.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
- По мнению главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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