Климкин предложил принять британских дипломатов, которых высылают из России. Джонсону идея понравилась

19 марта, 2018, 13:41

Главе британского МИД понравилось предложение Павла Климкина по приему в Украине дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Во время встречи в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" Павел Климкин пообщался с главой британского МИД Борисом Джонсоном и выразил солидарность с Британией в деле отравления шпиона Скрипаля.

"Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России. Ему эта идея понравилась", - заявил Климкин.