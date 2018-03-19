Климкин ЕС назвал три направления поддержки, на которые Украина рассчитывает больше всего

19 марта, 2018, 11:29

Украина рассчитывает на поддержку стран-членов Евросоюза в трех самых важных направлениях

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает пресс-центр Министерства в своем аккаунте в Twitter.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза. Встреча проходит при участии высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерики Могерини.

По словам министра, Украина рассчитывает на постоянную поддержку стран-членов Евросоюза в трех ключевых областях:

Продление санкций до тех пор, пока Россия не покинет территорию Украины

Развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе

Искоренение рака коррупции в Украине

"Более того, попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери - еще одно напоминание об убийственных пути, которые Кремль желает применять на иностранной территории", - подчеркнул Климкин.