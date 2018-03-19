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Климкин ЕС назвал три направления поддержки, на которые Украина рассчитывает больше всего

Украина рассчитывает на поддержку стран-членов Евросоюза в трех самых важных направлениях

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает пресс-центр Министерства в своем аккаунте в Twitter.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза. Встреча проходит при участии высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерики Могерини.

По словам министра, Украина рассчитывает на постоянную поддержку стран-членов Евросоюза в трех ключевых областях:

  • Продление санкций до тех пор, пока Россия не покинет территорию Украины
  • Развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе
  • Искоренение рака коррупции в Украине

"Более того, попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери - еще одно напоминание об убийственных пути, которые Кремль желает применять на иностранной территории", - подчеркнул Климкин.

  • Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
  • 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
  • Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
  • Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
  • 9-10 марта на кладбище, где похоронили сына "перебежчика" Александра и его жену Людмилу, британские следователи провели эксгумацию. Как отмечается, правоохранителям могли интересовать прежде всего останки Скрипаля-младшего, который в 2017 году внезапно умер вроде как от рака печени, отправившись с экскурсией в Санкт-Петербург.
  • США, Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что отказ России ответить на вопрос Британии относительно отравления Скрипаля указывает на ее ответственность.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
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