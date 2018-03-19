Гройсман поручил проверить, законно ли обыскивали "Новую почту"
19 марта, 2018, 14:50
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минюсту, офису бизнес-омбудсмена и офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков в офисах "Новой почты"
Об этом сообщает пресс-центр правительственного портала.
Глава Кабмина также поручил подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга исполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп".
"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", - подчеркнул Гройсман.
По его словам, определенные выводы стоит делать лишь в каждом отдельном случае. Он добавил, что в ближайшие недели правительство проведет заседание с целью проверки, использовался давление в тех ситуациях.
- 16 марта сотрудники Генпрокуратуры проводили обыски в офисах "Новой почты".
- Позже в Генпрокуратуре отметили, что обыски в "Новой почте" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах.
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