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Гройсман поручил проверить, законно ли обыскивали "Новую почту"


фото: lubnyforum
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минюсту, офису бизнес-омбудсмена и офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков в офисах "Новой почты"

Об этом сообщает пресс-центр правительственного портала.

Глава Кабмина также поручил подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга исполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп".

"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, определенные выводы стоит делать лишь в каждом отдельном случае. Он добавил, что в ближайшие недели правительство проведет заседание с целью проверки, использовался давление в тех ситуациях.

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