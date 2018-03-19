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Главы европейских МИД договорились избегать поддержки популистов в Украине

В ЕС считают, что должны избегать поддержки популистов в Украине, даже если они руководствуются реформистскими и антикоррупционными лозунгами

Об этом говорится в непубличном документе относительно реформ в Украине, подготовленном 13 государствами-членами ЕС, сообщается в статье "Как сохранить Украину на пути реформ: публичный доклад стран-членов ЕС", передает Европейская правда.

"Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая потребность. И при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги", - говорится в документе.

Также в ЕС убеждены в необходимости помогать украинскому правительству противодействовать неправдивому тезису, мол, от 2014 года "ничего не изменилось".

"Уже слышать популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без проведения болезненных изменений", - отмечают автор документа и отмечают, что при этих условиях выборы 2019 года станут испытанием для Украины.

Они также отмечают, что политическая ситуация в Украине накануне выборов является вызовом для ЕС, и подчеркивают, что популистские программы не гарантируют быстрого успеха.

"Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, некоторые вещи являются действительно важными", - отмечается в документе.

 

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