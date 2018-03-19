Германия, Франция и еще три страны назвали незаконными выборы Путина в Крыму
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Через 4 года после незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - говорится в заявлении МИД Франции.
"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлем", - заявил глава МИД Германии Гайко Маас.
"Мы выступаем за уважение к территориальной целостности Украины и признаем Крым частью украинского государства, это также означает, что президентские выборы на полуострове, проведенные властями Российской Федерации, не могут считаться законными", - заявляет МИД Польши.
"Федеральный президент Ван Дер Беллен указал, и это также позиция австрийского правительства, голоса, отданные в аннексированных вопреки международному праву регионах, не могут считаться действительными", - отметила глава австрийской дипломатии Карин Кнайссль.
"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия продолжит поддерживать политику непризнания ЕС (аннексии Крыма Россией - ред.)", - говорится в сообщении МИД Норвегии.
Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента, на которых победил Владимир Путин. Россияне также организовали незаконное голосования в оккупированном Крыму.
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