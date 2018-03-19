Германия должна пересмотреть планы относительно "Северного потока-2" из-за отравления Скрипаля, - Польша
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский, передает "Европейская правда".
По словам Шиманского, тема "Северного потока-2" будет одной из главных на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее визита в Польшу.
"Я убежден, что это будет одной из важнейших тем переговоров, поскольку после Солсбери мы имеем совсем другую ситуацию. Нет сомнений, что это один из аспектов российской политики в отношении Европы, а не только Великобритании и, думаю, стоит еще раз задать вопрос, является ли Россия заслуживающим доверия партнером", - сказал Шиманский.
По его словам, Польша будет убеждать Германию, что "Северный поток-2" будет иметь лишь негативные последствия.
"Мы считаем, что "Северный поток-2" негативно повлияет на стратегическую ситуацию в регионе, ослабит позиции Украины, подтолкнет Россию к еще большей агрессии. Он негативно повлияет на рынок газа в ЕС", - добавил заместитель главы МИД Польши.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить российский "Северный поток-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
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