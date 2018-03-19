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Германия должна пересмотреть планы относительно "Северного потока-2" из-за отравления Скрипаля, - Польша

Из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Германия должна оценить, является ли Россия заслуживающим доверия партнером, в частности, в контексте строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский, передает "Европейская правда".

По словам Шиманского, тема "Северного потока-2" будет одной из главных на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее визита в Польшу.

"Я убежден, что это будет одной из важнейших тем переговоров, поскольку после Солсбери мы имеем совсем другую ситуацию. Нет сомнений, что это один из аспектов российской политики в отношении Европы, а не только Великобритании и, думаю, стоит еще раз задать вопрос, является ли Россия заслуживающим доверия партнером", - сказал Шиманский.

По его словам, Польша будет убеждать Германию, что "Северный поток-2" будет иметь лишь негативные последствия.

"Мы считаем, что "Северный поток-2" негативно повлияет на стратегическую ситуацию в регионе, ослабит позиции Украины, подтолкнет Россию к еще большей агрессии. Он негативно повлияет на рынок газа в ЕС", - добавил заместитель главы МИД Польши.

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