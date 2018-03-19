Экологи рассказали, как правильно спасать аистов, которые, несмотря на морозы, возвращаются в Украину

19 марта, 2018, 06:07

Экологический клуб "Край" из города Бережаны Тернопольской области распространил информацию о том, как нужно действовать, чтобы спасти аистов, которые, вернувшись из теплых краев, застали морозную погоду и глубокий снег

Экологи объяснили, как не спугнуть аистов, пытаясь им помочь, чем кормить птиц и как обустроить для них место для "кормушки", пишет Varta1.

Советы клуба подаем без изменений

"1. Организуйтесь со знакомыми в небольшую группу и сделайте разведку, нет ли вблизи вашего населенного пункта аистов.

2. Если вы найдете несколько большую группу птиц, то вам нужно будет оперативно действовать. Кроме того сообщите о месте размещения птиц представителей органов местного самоуправления, учителей местной школы или руководителей общественной природоохранной организации, просто неравнодушных людей. Информируйте других людей об условиях спасения аистов и зовите их на помощь.

3. Не пугайте птиц, не подходите к ним слишком близко. Каждый следующий их полет, воспарение в небо, это расход энергии, а это очень опасно для их жизни именно сейчас, потому что они истощены не только перелетом, но и недельной холодной, голодной и снежной погодой.

4. На расстоянии 10-15 м до места расположения птиц очистите небольшой участок : именно там можно будет спастись большему количеству птиц. Нужно выложить на подготовленные места сено, солому, сухие многолетние травы, хворост, мелкие ветки, кукурудзянку тому подобное. Именно на это место вы будете носить птицам есть.

5. Идеальная еда для аистов – живая пресноводная рыба, или разогретая мороженая рыба, мыши, лягушки, или другое мясо. Кроме того, аисты могут кушать все, что едят домашние домашние птицы: зерно, хлеб, вареную картошку и др.

6. Опасно, когда к месту их расположения будут добираться собаки (!).

7. Если птицы совсем ослабленные (то есть такие, которые не реагируют на движения людей), то их нужно забрать, отогреть и временно разместить в сараях или других хозяйственных постройках вместе с домашними животными"