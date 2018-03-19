Директором Одесского художественного музея, несмотря на сопротивление депутатов, назначили художника Ройтбурда
19 марта, 2018, 15:40
Губернатор области Максим Степанов назначил известного художника Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея
Об этом сообщает "Думская".
Сообщается, что пятилетний контракт с Ройтбурдом подписали прямо в помещении музея.
"Действует специальный закон "О культуре", предусматривающий, что учреждение культуры, независимо от того, государственное оно или коммунальное, возглавляет победитель конкурса. Провести конкурс и не реализовать его результаты невозможно, поэтому я и принял такое решение", - заявил Степанов.
Тем временем присутствующие в музее депутаты "Оппозиционного блока" заявили, что будут инициировать отзыве полномочий ОГА на управление учреждениями культуры.
- Конкурс на должность председателя Одесского художественного музея объявили осенью 2017 года.
- Уже в ноябре конкурсная комиссия в соответствии с законом определила победителя в лице известного украинского художника Александра Ройтбурда.
- Однако 14 марта областной совет отказался назначать живописца Ройтбурда директором Одесского художественного музея, несмотря на его победу. Главными оппонентами назначения были депутаты-"оппоблоковцы", которые критиковали моральные качества художника.
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