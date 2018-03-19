Директором Одесского художественного музея, несмотря на сопротивление депутатов, назначили художника Ройтбурда

19 марта, 2018, 15:40

Губернатор области Максим Степанов назначил известного художника Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея

Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что пятилетний контракт с Ройтбурдом подписали прямо в помещении музея.

"Действует специальный закон "О культуре", предусматривающий, что учреждение культуры, независимо от того, государственное оно или коммунальное, возглавляет победитель конкурса. Провести конкурс и не реализовать его результаты невозможно, поэтому я и принял такое решение", - заявил Степанов.

Тем временем присутствующие в музее депутаты "Оппозиционного блока" заявили, что будут инициировать отзыве полномочий ОГА на управление учреждениями культуры.