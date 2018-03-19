Два украинских канала показали карту Украины без Крыма. В правительстве не верят в "технические ошибки"

19 марта, 2018, 11:18

В пятницу, 16 марта, общенациональные украинские телеканалы СТБ и UA:Первый показали карту Украины без Крыма

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

СТБ показал карту Украины без Крыма в эфире программы "Холостяк", UA:Первый - в вечернем выпуске новостей.

Представители канала СТБ назвали инцидент "неприятным технической ошибкой и ни в коем случае не официальной позицией канала СТБ относительно государственных границ Украины". Общественный вещатель также пояснил карту Украины без Крыма технической ошибкой дизайнера новостей и попросил прощения у зрителей.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил в своем Twitter, что не верит в "технические ошибки" на телеканалах UA:Первый и СТБ, которые показали в эфире карту Украины без Крыма накануне выборов президента в России. Чиновник требует фамилий тех, кто ответственен за инцидент.

"Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки! Должны быть фамилии", - написал Кириленко.