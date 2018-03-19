Догнать Кадырова. Путину в Аксенова нарисовали 92% голосов
Об этом сообщает московский телеканал Дождь со ссылкой на данные ЦИК.
При этом в Севастополе Путин "набрал" 91,63%, "свидетельствуют" данные ЦИК по итогам обработки 1,65% бюллетеней.
Вместе с тем, лидеры крымскотатарского народа заявляют о рекордно низкой явке крымчан.
В феврале российское информагентство РБК со ссылкой на собственные источники отмечало, что временная оккупационная администрация Крыма ориентируется на то, что "уровень явки на выборах президента и результаты голосования за Путина" будут близкими к показателям незаконного "референдума" о присоединении полуострова к России в 2014 году".
Тогда "явку" изобразили на уровне составила 83,1%, а официальная пропаганда заявила о "96,77% граждан", которые выступили "за" оккупацию.
Стоит заметить, что глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов (известный в криминальном мире под прозвищем "Гоблин") теперь конкурирует в объемах фальсификации "волеизъявление избирателей" с марионетиковым руководителем удерживаемой русскими Чечни Рамзаном Кадыровым, у которого за Путина в этот раз "проголосовали" 93% взрослого населения.
Такую цифру он озвучил на митинге в центре Грозного, который состоялся вечером в воскресенье, 18 марта 2018 года.
"Хочу поблагодарить чеченский народ за то, что пришли на выборы, показали наше единство и то, что мы не свернем с избранного нами пути. Сегодня чеченский народ сделал свой выбор, свыше 93% избирателей, по предварительным данным, проголосовали за действующего президента ... От всего чеченского народа и себя лично поздравляю с переизбранием действующего президента", - заявил Кадыров.
По последним данным российского Центризбиркома, после обработки 40,01% всех избирательных протоколов действующий глава российского государства, который неизменно управляет ею с 2000 года, набирает 74,22% голосов.
Справка
На должность президента формально претендуют 8 кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер крайне-правой ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин .
При этом оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом власти, называют эти "выборы" незаконными и не сомневаются в том что страну вновь возглавит" Путин.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина. Сообщалось о разнообразных фактах подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы. Например, в Крыму оккупанты заставляли маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
- Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
- По оценкам Навального, Путин при подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
- При этом еще один лидер российской оппозиции, националист Вячеслав Мальцев после неудачи "революции"-05.11.17 скрывается во Франции. Российские силовики обвиняют его в "терроризме".
- После 16.00 по Киеву российская ЦИК уже заявила о 52% явки, Навальный и его наблюдатели - о 34-40%.
- Официальный экзит-пол действительно подтвердил "победу" Путина в первом туре, в котором он якобы набрал 73% голосов.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-